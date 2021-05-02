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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı yaklaşıyor! 2021 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman, tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 16:29

yaklaşıyor! tarihi ne zaman, tatili kaç gün olacak?

Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru gelinirken 2021 tarihi için de geri sayım sürüyor. Özellikle, tam kapanma sürecinde olarak da bilinen Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün olacak sorularının yanıtları merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi paylaşılırken ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor konusu da netlik kazandı. İşte, 2021 Ramazan Bayramı tatili hakkında bilgiler

Ramazan Bayramı yaklaşıyor! 2021 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman, tatili kaç gün olacak?

Mayıs ayına girmemiz ve mübarek Ramazan-ı Şerif'in sonlarına doğru yaklaşmamızla beraber () tatili hakkındaki araştırmalar da arttı. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili, 17 günlük tam kapanma sürecine denk geliyor. Hâl böyle olunca, ne zaman başlıyor sorusu, gün içerisinde sık sık sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve tarihler takvimi paylaşıldı. Böylelikle, Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatili kaç gün olacak soruları da netlik kazandı. İşte, 2021 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı yaklaşıyor! 2021 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman, tatili kaç gün olacak?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

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Ramazan Bayramı yaklaşıyor! 2021 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman, tatili kaç gün olacak?

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs Perşembe günü başlıyor.

15 Mayıs, Cumartesi günü bitiyor.

Ramazan Bayramı yaklaşıyor! 2021 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman, tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü "Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler" adlı genelge yayımladı.

Ramazan Bayramı yaklaşıyor! 2021 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman, tatili kaç gün olacak?

Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı.

İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin titizlikle uyulması gerektiği ifade edildi. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

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