Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte detaylar

Ramazan bayramı için gün saymaya devam edilirken öte yandan bayramda sokağa çıkma yasağı veya şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağı konusu şimdiden araştırma konusu haline geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilindiği üzere 13 Nisan tarihli kabine sonrası Ramazan yasaklarını bir bir duyurmuştu. Bu açıklama sonrası ülke çapında "Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?" soruları da gündeme taşındı. Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.