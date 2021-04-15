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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 15.04.2021 01:21 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 07:27

'nda var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte detaylar

Milyonlarca kişi şimdiden 'nda ve şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bilindiği üzere Salı günü gerçekleşen sonrası ülke çapında kısmi kapanma kararı alınmıştı. Ramazan ayı boyunca sürecek kısıtlamalarla beraber şimdi ise gözler "Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. tarafından yayımlanan genelgede 'nda sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağına dair bir bilgi yer almadı.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte detaylar

için gün saymaya devam edilirken öte yandan bayramda veya şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağı konusu şimdiden araştırma konusu haline geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilindiği üzere 13 Nisan tarihli sonrası Ramazan yasaklarını bir bir duyurmuştu. Bu açıklama sonrası ülke çapında "Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?" soruları da gündeme taşındı. Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte detaylar

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

'nın birinci günü 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

Yayımlanan genelgede; bayramda ve seyahat yasağı ile ilgili ek bir madde bulunmuyor.

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Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte detaylar

81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte detaylar

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte detaylar

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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