Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? İşte detaylar

Milyonlarca kişi şimdiden Ramazan bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bilindiği üzere Salı günü gerçekleşen Kabine sonrası ülke çapında kısmi kapanma kararı alınmıştı. Ramazan ayı boyunca sürecek kısıtlamalarla beraber şimdi ise gözler "Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı olup olmayacağına dair bir bilgi yer almadı.