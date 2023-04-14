Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Ramazan Bayramı’nda otobüs, İETT metro, metrobüs, tramvay bedava mı olacak?

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla beraber Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacağı kaydedildi. Gazete'nin yayınlanmasının ardından binlerce vatandaş "Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma (otobüs, iett, metro, metrobüs) ücretsiz mi, bedava mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bayram, 21 Nisan'da 1. Günüyle başlayacak ve 23 Nisan Pazar günü 3. Günü ile sona erecek. İşte resmi gazetede yayımlanan Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma kararı.