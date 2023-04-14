Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Ramazan Bayramı’nda otobüs, İETT metro, metrobüs, tramvay bedava mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu son dakika gelişmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu kapsamda "Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma (otobüs, iett, metro, metrobüs) ücretsiz mi, bedava mı olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte resmi gazete'de yayınlanan karar ve merak edilenler.