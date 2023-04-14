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Haberler Yaşam Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Ramazan Bayramı'nda otobüs, İETT metro, metrobüs, tramvay bedava mı olacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 06:04 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 06:04

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 Ramazan Bayramı'nda otobüs, İETT metro, metrobüs, tramvay bedava mı olacak?

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla beraber Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacağı kaydedildi. Gazete'nin yayınlanmasının ardından binlerce vatandaş "Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma (otobüs, iett, metro, metrobüs) ücretsiz mi, bedava mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bayram, 21 Nisan'da 1. Günüyle başlayacak ve 23 Nisan Pazar günü 3. Günü ile sona erecek. İşte resmi gazetede yayımlanan Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma kararı.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Ramazan Bayramı’nda otobüs, İETT metro, metrobüs, tramvay bedava mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu son dakika gelişmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu kapsamda "Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma (otobüs, iett, metro, metrobüs) ücretsiz mi, bedava mı olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte resmi gazete'de yayınlanan karar ve merak edilenler.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Ramazan Bayramı’nda otobüs, İETT metro, metrobüs, tramvay bedava mı olacak?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA (OTOBÜS, İETT, METRO, METROBÜS) ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI OLACAK?

Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak.

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Ramazan Bayramı’nda otobüs, İETT metro, metrobüs, tramvay bedava mı olacak?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Ramazan Bayramı’nda otobüs, İETT metro, metrobüs, tramvay bedava mı olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 Ramazan Bayramı’nda otobüs, İETT metro, metrobüs, tramvay bedava mı olacak?

ARA TATİL NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

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