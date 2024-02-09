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Haberler Yaşam Ramazan Hoca cinayetinde avukattan açıklama: O söylemler gerçek dışıdır!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 14:03

Ramazan Hoca cinayetinde avukattan açıklama: O söylemler gerçek dışıdır!

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te katledilmişti. Ramazan Pişkin'in ailesinin avukatlarından Ebubekir Esad Baş, soruşturma dosyasının kapatılmaya çalışıldığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Soruşturmanın amacının tehlikeye düşmemesi için verilen bu gizlilik kararının makul olduğunu belirten avukat Baş, şunları söyledi

AA
Ramazan Hoca cinayetinde avukattan açıklama: O söylemler gerçek dışıdır!

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı. Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kayıt olduğu öğrenilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Ramazan Hoca cinayetinde avukattan açıklama: O söylemler gerçek dışıdır!

Avukat Baş, İstanbul Adliyesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğunu söyledi.

Öldürülen Ramazan Pişkin'in avukatından açıklama | Video

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Ramazan Hoca cinayetinde avukattan açıklama: O söylemler gerçek dışıdır!

Soruşturmanın amacının tehlikeye düşmemesi için verilen bu gizlilik kararının makul olduğunu belirten Baş, "Sosyal medyada dosyanın kapatılmaya çalışıldığı şeklindeki söylemler gerçek dışıdır. Birden fazla emniyet birimi dosyaya müdahil olmuş ve kendi veri tabanlarında dosyayı incelemeye almıştır." dedi.

Ramazan Hoca cinayetinde avukattan açıklama: O söylemler gerçek dışıdır!

Baş, olayın faili, müvekkili ve ihtiyaç görülen kişilerin telefon HTS kayıtları ile banka hesap hareketliliği dahil bir çok verinin incelemeye alındığını aktardı.

Ramazan Hoca cinayetinde avukattan açıklama: O söylemler gerçek dışıdır!

Sosyal medyada İslami cemaat ve gruplar arasında tartışma ve ayrışmaya sebep olabilecek hedef gösterme ve komplo teorilerinin en başta Ramazan Pişkin'in ailesi ve sevenlerine zarar verdiğini ifade eden Baş, şöyle konuştu: "En önemlisi de yanlış ve eksik bilgilerle hareket eden medya unsurlarının ülke huzuruna, İslami camianın kardeşlik hukukuna halel getirebileceğini ifade ediyoruz.

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