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Ramazan Hoca cinayetinde avukattan açıklama: O söylemler gerçek dışıdır!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
14:03
Ramazan Hoca cinayetinde avukattan açıklama: O söylemler gerçek dışıdır!
Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te katledilmişti. Ramazan Pişkin'in ailesinin avukatlarından Ebubekir Esad Baş, soruşturma dosyasının kapatılmaya çalışıldığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Soruşturmanın amacının tehlikeye düşmemesi için verilen bu gizlilik kararının makul olduğunu belirten avukat Baş, şunları söyledi