Ramazan Hoca’yı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Onu başkasıyla karıştırdım!

Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım" dedi.