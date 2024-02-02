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Ramazan Hoca'yı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Onu başkasıyla karıştırdım!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
16:46
Ramazan Hoca'yı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Onu başkasıyla karıştırdım!
Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin çay ocağında öldürülmüştü. Ramazan Pişkin'in katili Erkan B'nin ifadesi ortaya çıktı. Katil Erkan B. ""Ramazan Pişkin'i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı kişi zannettim. Saboor isimli kişiyi babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım" dedi.