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Haberler Yaşam Ramazan Hoca'yı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Onu başkasıyla karıştırdım!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:46

Ramazan Hoca'yı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Onu başkasıyla karıştırdım!

Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin çay ocağında öldürülmüştü. Ramazan Pişkin'in katili Erkan B'nin ifadesi ortaya çıktı. Katil Erkan B. ""Ramazan Pişkin'i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı kişi zannettim. Saboor isimli kişiyi babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım" dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Ramazan Hoca’yı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Onu başkasıyla karıştırdım!

Ramazan Hoca olarak da bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te çay ocağında katledilmişti. Katil Erkan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erkan B.'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Babasının dükkanında çalışarak geçimini sağladığını belirten şüpheli, "Ramazan Pişkin'i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı kişi zannettim. Saboor isimli kişiyi babamın yanında çalıştığı için tanıştım.

Ramazan Hoca’yı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Onu başkasıyla karıştırdım!

Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım" dedi.

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Ramazan Hoca’yı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Onu başkasıyla karıştırdım!

"KARIN BÖLGESİNE 2-3 DEFA SAPLADIM"
Erkan B., "Olay tarihinde de Ramazan Pişkin'in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım.

Ramazan Hoca’yı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Onu başkasıyla karıştırdım!

Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Ben de olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım.

Ramazan Hoca’yı öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Onu başkasıyla karıştırdım!

Daha sonrasına bağrışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım" dedi.

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