RAMAZAN İMSAKİYE 2022 | Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saati! İftar saat kaçta, ne kadar kaldı?

Diyanet ile Ramazan İmsakiye 2022 takvimi yayınlandı! Ramazan ayının 8. gününde sahura kalkarak niyetlerini eden Müslümanlar, akşam saatlerinin yaklaşması ile birlikte iftar vakti ve iftar saatleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere iftar vakitleri ilden ile, günden güne değişkenlik gösteriyor. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya iftar vakti ve il il Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri bu başlık altında yer alıyor. Peki, Diyanet İmsakiye 2022 takvimine göre, İstanbul'da iftar vakti saat kaçta, iftar ne zaman ve ne kadar kaldı? İşte, il il iftar saatleri, sahur vakti ve imsak vakitleri!