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Haberler Yaşam RAMAZAN İMSAKİYE 2022 | Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saati! İftar saat kaçta, ne kadar kaldı?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 16:10

RAMAZAN İMSAKİYE 2022 | Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saati! İftar saat kaçta, ne kadar kaldı?

Diyanet ile Ramazan İmsakiye 2022 takvimi yayınlandı! Ramazan ayının 8. gününde sahura kalkarak niyetlerini eden Müslümanlar, akşam saatlerinin yaklaşması ile birlikte iftar vakti ve iftar saatleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere iftar vakitleri ilden ile, günden güne değişkenlik gösteriyor. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya iftar vakti ve il il Ramazan İmsakiyesi ile iftar saatleri bu başlık altında yer alıyor. Peki, Diyanet İmsakiye 2022 takvimine göre, İstanbul'da iftar vakti saat kaçta, iftar ne zaman ve ne kadar kaldı? İşte, il il iftar saatleri, sahur vakti ve imsak vakitleri!

RAMAZAN İMSAKİYE 2022 | Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saati! İftar saat kaçta, ne kadar kaldı?

Ramazan İmsakiye 2022 takvimi ile İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti ve İzmir iftar saati belli oldu! Milyonlarca müslüman sabaha karşı sahura kalkarak oruç ibadetlerini yerine getirdi. Şimdi ise gözler iftar saatine çevrildi. İmsakiye 2022 takvimi üzerinden iftar, sahur ve imsak vakitleri bilgileri daha önce belli olmuştu. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'da iftar saat kaçta? Diyanet tarafından yayınlanan İmsakiye 2022 takvimi sabah.com.tr'de yayınlandı. İşte il il imsakiye takvimi;

İSTANBUL İMSAKİYESİ 2022 | İMSAKİYE TAKVİMİ İLE İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İşte, iftar saatleri ve sahur vakti;

RAMAZAN İMSAKİYE 2022 | Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saati! İftar saat kaçta, ne kadar kaldı?

Ramazan İmsakiyesi 2022 - İftar Saatleri

Ramazan ayında 30 gün boyunca iftar vakti ve sahur vakti için İmsakiye 2022 sayfamızı takip edebilirsiniz. >> İftar Vakti << linkine tıklayarak yaşadığınız ilin akşam ezanı saatine ulaşabilirsiniz. >> Sahur Vakti << linkine tıklayarak ise sahur saati öğrenebilirsiniz.

(Sayfayı Aşağıya Sürükleyerek Tüm İller İçin İftar Vakti ve Sahur Saatlerini Görebilirsiniz)

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RAMAZAN İMSAKİYE 2022 | Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saati! İftar saat kaçta, ne kadar kaldı?

İstanbul İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

9 Nisan Cumartesi

Sahur Vakti: 04:59

İftar Vakti: 19:44

10 Nisan Cumartesi

Sahur Vakti: 04:57

İftar Vakti: 19:45

RAMAZAN İMSAKİYE 2022 | Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saati! İftar saat kaçta, ne kadar kaldı?

İstanbul Teravih Namazı Saatleri

9 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 21.07'de

10 Nisan Pazar günü teravih namazı 21.09'da

RAMAZAN İMSAKİYE 2022 | Ankara, İzmir, İstanbul ve il il Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saati! İftar saat kaçta, ne kadar kaldı?

ANKARA İMSAKİYE

9 Nisan 2022 Cumartesi

Sahur Vakti: 04:46

İftar Vakti: 19:27

10 Nisan 2022 Pazar

Sahur Vakti: 04:44

İftar Vakti: 19:28

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