İstanbul ve il il İmsakiye takvimi yayınlandı! 2020 Ankara, İzmir, İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! Ramazan İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?

Müslüman âlemi her yıl sevinç ve huzurla karşıladığı on bir ayın sultanına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimine göre, 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece oruç ibadetini yerine getirmek için milyonlarca kişi sahura kalkacak. İlk sahurun mutluluğunu yaşayan vatandaşlar sahur saati ve iftar saatleri araştırmalarına da başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok kişi ilk sahur saat kaçta ve iftar ezanı saat kaçta okunacak gibi sorulara cevap arıyor. İstanbul İmsakiye ile sahur saati ne zaman ve iftar saatleri bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta bitecek? İşte 2020 İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ve il il iftar saatleri!
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