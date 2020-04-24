İstanbul ve il il İmsakiye takvimi yayınlandı! 2020 Ankara, İzmir, İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! Ramazan İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden imsakiye takvimini yayınladı. On bir ayın sultanı için geri sayım başlarken, bu gece sahura kalkarak oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar sahur saati ve iftar saatleri ile ilgili araştırmalara da başladı. İstanbul'da sahur saat kaçta sorusu başta olmak üzere diğer tüm iller için sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. 2020 Ramazan İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun sahur saati ve il il iftar saatleri bu yıl da sabah.com.tr'de. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta bitecek? Ankara ve İzmir'de imsak vakti saati kaçta? İşte 2020 İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye ile sahur saati ve iftar vakti!

RAMAZAN İSTANBUL İMSAKİYE 2020

Rahmet ve mağfiret ayı olan on bir ayın sultanına artık sayılı saatler kaldı. Ramazan ayı için geri sayıma başlayan vatandaşlar sahur ve iftar için alışverişlerini de yaptıktan sonra sahur saati ve iftar saatleri için araştırmalara başladı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SAHUR SAATİ KAÇTA?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun gibi büyükşehirler başta olmak üzere il il sahur saati ve iftar vakti bilgilerine imsakiye sayfamız üzerinden ulaşabileceksiniz.

İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri şöyle;