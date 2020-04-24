Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İstanbul ve il il İmsakiye takvimi yayınlandı! 2020 Ankara, İzmir, İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! Ramazan İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?

ve il il takvimi yayınlandı! 2020 , , İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?

Müslüman âlemi her yıl sevinç ve huzurla karşıladığı on bir ayın sultanına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimine göre, 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece oruç ibadetini yerine getirmek için milyonlarca kişi sahura kalkacak. İlk sahurun mutluluğunu yaşayan vatandaşlar sahur saati ve iftar saatleri araştırmalarına da başladı. , , , , , , , , , , gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok kişi ilk sahur saat kaçta ve iftar ezanı saat kaçta okunacak gibi sorulara cevap arıyor. ile sahur saati ne zaman ve iftar saatleri bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta bitecek? İşte 2020 İstanbul, Ankara, İzmir sahur vakti ve il il iftar saatleri!

İstanbul İmsakiye için tıklayınız

Ankara imsakiye için tıklayınız

İzmir İmsakiye için tıklayınız

Teravih namazı nasıl kılınır?

Giriş Tarihi: 24.04.2020 04:10 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 12:28
İstanbul ve il il İmsakiye takvimi yayınlandı! 2020 Ankara, İzmir, İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! Ramazan İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden takvimini yayınladı. On bir ayın sultanı için geri sayım başlarken, bu gece sahura kalkarak oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar sahur saati ve iftar saatleri ile ilgili araştırmalara da başladı. 'da sahur saat kaçta sorusu başta olmak üzere diğer tüm iller için sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. 2020 İmsakiye ile İstanbul, , , , , , , , , , sahur saati ve il il iftar saatleri bu yıl da sabah.com.tr'de. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta bitecek? Ankara ve İzmir'de imsak vakti saati kaçta? İşte 2020 İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye ile sahur saati ve iftar vakti!

RAMAZAN İSTANBUL İMSAKİYE 2020

Rahmet ve mağfiret ayı olan on bir ayın sultanına artık sayılı saatler kaldı. Ramazan ayı için geri sayıma başlayan vatandaşlar sahur ve iftar için alışverişlerini de yaptıktan sonra sahur saati ve iftar saatleri için araştırmalara başladı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SAHUR SAATİ KAÇTA?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun gibi büyükşehirler başta olmak üzere il il sahur saati ve iftar vakti bilgilerine imsakiye sayfamız üzerinden ulaşabileceksiniz.

İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri şöyle;

İstanbul ve il il İmsakiye takvimi yayınlandı! 2020 Ankara, İzmir, İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! Ramazan İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul ve il il İmsakiye takvimi yayınlandı! 2020 Ankara, İzmir, İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! Ramazan İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

İstanbul ve il il İmsakiye takvimi yayınlandı! 2020 Ankara, İzmir, İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! Ramazan İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

İstanbul ve il il İmsakiye takvimi yayınlandı! 2020 Ankara, İzmir, İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! Ramazan İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İstanbul ve il il İmsakiye takvimi yayınlandı! 2020 Ankara, İzmir, İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! Ramazan İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?
İstanbul ve il il İmsakiye takvimi yayınlandı! 2020 Ankara, İzmir, İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri! Ramazan İmsakiye ile sahur imsak vakti saat kaçta bitecek?
SON DAKİKA