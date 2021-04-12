Ramazan İmsakiye takvimi yayınlandı! 2021 İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye ile iftar sahur vakti ve il il iftar saatleri! İlk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden il il imsakiye takvimi yayınlandı. 13 Nisan Salı günü on bir ayın sultanına kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu yaşanacak. Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar ve sahur vakti saat kaçta sorusu ise gündemin en önemli soru işaretleri arasında yerini aldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar vakti başta olmak üzere diğer tüm illerin iftar saatleri belli oldu. 2021 Ramazan İmsakiye ile İstanbul iftar vakti saat kaçta? İşte, İstanbul iftar saati ve il il sahur vakti!