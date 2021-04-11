Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan imsakiye takvimi yayınlandı! 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakti saatleri belli oldu! İlk iftar ve sahur saati kaçta?
Giriş Tarihi: 11.04.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 12:17

Ramazan imsakiye takvimi yayınlandı! 2021 , , ve il il imsakiye ile iftar ve saatleri belli oldu! İlk iftar ve sahur saati kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden il il imsakiye takvimi yayınlandı. ile , , başta olmak üzere tüm iller için iftar ve saatleri belli oldu. İlk iftar ve sahur saati kaçta sorusu ise gündemin en çok araştırılan maddeleri arasında yer aldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı önce , Ankara, , , , , , , , , , , , , Samsun, Balıkesir İmsakiye ve diğer tüm iller için iftar ve sahur vakti takvimine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. İstanbul'da iftar ve sahur saat kaçta? İlk sahur ve için ayrıntıları inceleyiniz.

Ramazan imsakiye takvimi yayınlandı! 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakti saatleri belli oldu! İlk iftar ve sahur saati kaçta?

Ramazan ayı bu yıl da büyük heyecan ve mutluluk ile karşılanıyor. On bir ayın sultanına sayılı günler kala imsakiye takvimi ise merak konusu oldu. , , , , , , , , , , , , , , Samsun, Balıkesir imsakiye başta olmak üzere diğer tüm iller için ve saatleri yayınlandı. İlk İftar saat kaçta ve sahur saat kaçta soruları da cevap bulmuş oldu. 2021 ve il il ve sahur vakti için ayrıntılara göz atabilirsiniz.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAKİYE 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. İlk sahura kalkılacak gün bu takvim ile netleşti.

Ramazan imsakiye takvimi yayınlandı! 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakti saatleri belli oldu! İlk iftar ve sahur saati kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan imsakiye takvimi yayınlandı! 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakti saatleri belli oldu! İlk iftar ve sahur saati kaçta?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İşte il il sahur ve iftar vakitleri;

Ramazan imsakiye takvimi yayınlandı! 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakti saatleri belli oldu! İlk iftar ve sahur saati kaçta?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ramazan imsakiye takvimi yayınlandı! 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye ile iftar ve sahur vakti saatleri belli oldu! İlk iftar ve sahur saati kaçta?
SON DAKİKA