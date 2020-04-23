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Haberler Galeri İstanbul ve il il İmsakiye takvimi burada! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ve il il sahur saat kaçta? İmsakiye ile ilk imsak sahur vakti ve iftar saatleri

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden takvimi yayınlandı. Milyonlarca kişi on bir ayın sultanına kavuşmak için geri sayıma başladı. Her yıl birlik, beraberlik içerisinde dua ve ibadetler ile geçirilen mübarek ay yine en verimli şekilde geçirilecek. Müslüman âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar ilk ve için araştırmalara başladı. 2020 İmsakiye ile , , , , , , sahur saati ve il il iftar saatleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İstanbul, Ankara, ve diğer illerde sahur saat kaçta? İşte Ramazan imsakiyesi ile İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri!

İstanbul İmsakiye için tıklayınız

Ankara imsakiye için tıklayınız

Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı saat kaçta?

Giriş Tarihi: 23.04.2020 04:04 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 04:05
İstanbul ve il il İmsakiye takvimi burada! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ve il il sahur saat kaçta? İmsakiye ile ilk imsak sahur vakti ve iftar saatleri

Rahmet ve mağfiret ayı 'a sayılı saatler kaldı. 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece milyonlarca kişi oruç ibadetini yapmak için bu yılın ilk sahuruna kalkacak. Birlik beraberlik, dualar ve ibadetler ile geçirilecek on bir ayının ilk teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Sahuru bekleyen vatandaşlar bu sabah saatlerinden itibaren ilk ve ile ilgili araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimine göre en kısa ve en uzun süre oruçlu olacak şehrimiz belli oldu. , , , , , , , ve il il sahur saati ve iftar vakitleri ile sahura ne kadar kaldı, iftar saat kaçta gibi soruların cevabına buradan ulaşabileceksiniz. Peki, 2020 İmsakiye ile İstanbul ilk sahur saati kaçta? Ankara, İzmir ve diğer illerde ilk sahur ne zaman ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN 2020 İMSAKİYE YAYINLANDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan imsakiye takvimine bu yıl da sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep ve diğer tüm iller için sahur saati ve iftar saatleri bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SAHUR SAATİ! SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece milyonlarca kişi oruç ibadetini yapmak için bu yılın ilk sahuruna kalkacak. İl il sahur saati bilgileri ile sahur saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

İşte il il sahur ve iftar saati;

İstanbul ve il il İmsakiye takvimi burada! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ve il il sahur saat kaçta? İmsakiye ile ilk imsak sahur vakti ve iftar saatleri

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

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İstanbul ve il il İmsakiye takvimi burada! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ve il il sahur saat kaçta? İmsakiye ile ilk imsak sahur vakti ve iftar saatleri

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

İstanbul ve il il İmsakiye takvimi burada! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ve il il sahur saat kaçta? İmsakiye ile ilk imsak sahur vakti ve iftar saatleri

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

İstanbul ve il il İmsakiye takvimi burada! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ve il il sahur saat kaçta? İmsakiye ile ilk imsak sahur vakti ve iftar saatleri

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

İstanbul ve il il İmsakiye takvimi burada! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ve il il sahur saat kaçta? İmsakiye ile ilk imsak sahur vakti ve iftar saatleri
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İstanbul ve il il İmsakiye takvimi burada! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ve il il sahur saat kaçta? İmsakiye ile ilk imsak sahur vakti ve iftar saatleri
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