İstanbul ve il il İmsakiye takvimi burada! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ve il il sahur saat kaçta? İmsakiye ile ilk imsak sahur vakti ve iftar saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden imsakiye takvimi yayınlandı. Milyonlarca kişi on bir ayın sultanına kavuşmak için geri sayıma başladı. Her yıl birlik, beraberlik içerisinde dua ve ibadetler ile geçirilen mübarek ay yine en verimli şekilde geçirilecek. Müslüman âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar ilk sahur saati ve iftar saatleri için araştırmalara başladı. 2020 İmsakiye ile İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep sahur saati ve il il iftar saatleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde sahur saat kaçta? İşte Ramazan imsakiyesi ile İstanbul sahur saati ve il il iftar saatleri!
İstanbul İmsakiye için tıklayınız
Ankara imsakiye için tıklayınız