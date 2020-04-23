İstanbul ve il il İmsakiye takvimi burada! 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati ve il il sahur saat kaçta? İmsakiye ile ilk imsak sahur vakti ve iftar saatleri

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'a sayılı saatler kaldı. 23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece milyonlarca kişi oruç ibadetini yapmak için bu yılın ilk sahuruna kalkacak. Birlik beraberlik, dualar ve ibadetler ile geçirilecek on bir ayının ilk teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Sahuru bekleyen vatandaşlar bu sabah saatlerinden itibaren ilk sahur saati ve iftar saatleri ile ilgili araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimine göre en kısa ve en uzun süre oruçlu olacak şehrimiz belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep ve il il sahur saati ve iftar vakitleri ile sahura ne kadar kaldı, iftar saat kaçta gibi soruların cevabına buradan ulaşabileceksiniz. Peki, 2020 İmsakiye ile İstanbul ilk sahur saati kaçta? Ankara, İzmir ve diğer illerde ilk sahur ne zaman ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN 2020 İMSAKİYE YAYINLANDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan imsakiye takvimine bu yıl da sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep ve diğer tüm iller için sahur saati ve iftar saatleri bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SAHUR SAATİ! SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

23 Nisan Perşembe gecesini 24 Nisan'a bağlayan gece milyonlarca kişi oruç ibadetini yapmak için bu yılın ilk sahuruna kalkacak. İl il sahur saati bilgileri ile sahur saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

İşte il il sahur ve iftar saati;