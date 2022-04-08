Ramazan İmsakiyesi 2022 Ankara, İzmir, İstanbul il il İmsakiye ve iftar - sahur vakti saatleri: İftara ne kadar kaldı, saat kaçta?

Akşam ezanı için saat yaklaştıkça binlerce vatandaş 8 Nisan 2022 iftar saati ve sahur vakti arayışını kendi yaşadığı şehire göre internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? Sorusu ile araştırılan 8 Nisan Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti ve saati ise Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde duyuruldu. 81 ilimizde de Ramazan ayının 7. Gününde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirmiş olmanın manevi huzuruyla adeta dolup taşıyor. Peki, Ankara, İzmir, Bursa tüm iller ve İstanbul sahur vakti ve iftar saati saat kaçta? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet 8 Nisan İmsakiye ile il il İftar saatleri haberimizde!