Ramazan İmsakiyesi 2022 Ankara, İzmir, İstanbul il il İmsakiye ve iftar - sahur vakti saatleri: İftara ne kadar kaldı, saat kaçta?

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla beraber Ramazan ayı içerisinde kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getiren binlerce vatandaş "8 Nisan İmsakiye ile Bugün iftar ve sahur vakti saat kaçta?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Ramazan imsakiyesi İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller iftar saati ve vakti de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi huzurla karşınan Ramazan ayında tüm İslam Alemi ibadetlerine yöneliyor. Peki, Bugün iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi il il akşam ezanı saati ve tüm detaylar…

İmsakiye 2022 İftar Vakti ve Sahur Vakti - İftar Saatleri

Diyanet'in 2022 Ramazan imsakiyesi ile 8 Nisan sahur ve iftar saati de belli oldu. Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ezan saatlerinin yer aldığı takvim her gün ilgiyle araştırılıyor.