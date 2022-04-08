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Haberler Yaşam Ramazan İmsakiyesi 2022 Ankara, İzmir, İstanbul il il İmsakiye ve iftar - sahur vakti saatleri: İftara ne kadar kaldı, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.04.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 16:05

Ramazan İmsakiyesi 2022 Ankara, İzmir, İstanbul il il İmsakiye ve iftar - sahur vakti saatleri: İftara ne kadar kaldı, saat kaçta?

Akşam ezanı için saat yaklaştıkça binlerce vatandaş 8 Nisan 2022 iftar saati ve sahur vakti arayışını kendi yaşadığı şehire göre internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. İftara ne kadar kaldı, saat kaçta? Sorusu ile araştırılan 8 Nisan Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar vakti ve saati ise Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde duyuruldu. 81 ilimizde de Ramazan ayının 7. Gününde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirmiş olmanın manevi huzuruyla adeta dolup taşıyor. Peki, Ankara, İzmir, Bursa tüm iller ve İstanbul sahur vakti ve iftar saati saat kaçta? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet 8 Nisan İmsakiye ile il il İftar saatleri haberimizde!

Ramazan İmsakiyesi 2022 Ankara, İzmir, İstanbul il il İmsakiye ve iftar - sahur vakti saatleri: İftara ne kadar kaldı, saat kaçta?

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla beraber Ramazan ayı içerisinde kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getiren binlerce vatandaş "8 Nisan İmsakiye ile Bugün iftar ve sahur vakti saat kaçta?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Ramazan imsakiyesi İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller iftar saati ve vakti de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi huzurla karşınan Ramazan ayında tüm İslam Alemi ibadetlerine yöneliyor. Peki, Bugün iftar ve sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Ramazan imsakiyesi il il akşam ezanı saati ve tüm detaylar…

İmsakiye 2022 İftar Vakti ve Sahur Vakti - İftar Saatleri

Diyanet'in 2022 Ramazan imsakiyesi ile 8 Nisan sahur ve iftar saati de belli oldu. Ankara, İzmir, İstanbul ve il il ezan saatlerinin yer aldığı takvim her gün ilgiyle araştırılıyor.

Ramazan İmsakiyesi 2022 Ankara, İzmir, İstanbul il il İmsakiye ve iftar - sahur vakti saatleri: İftara ne kadar kaldı, saat kaçta?

Ramazan İmsakiyesi 2022 - İftar Saatleri

Ramazan ayında 30 gün boyunca iftar vakti ve sahur vakti için İmsakiye 2022 sayfamızı takip edebilirsiniz. >> İftar Vakti << linkine tıklayarak yaşadığınız ilin akşam ezanı saatine ulaşabilirsiniz. >> Sahur Vakti << linkine tıklayarak ise sahur saati öğrenebilirsiniz.

(Sayfayı Aşağıya Sürükleyerek Tüm İller İçin İftar Vakti ve Sahur Saatlerini Görebilirsiniz)

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Ramazan İmsakiyesi 2022 Ankara, İzmir, İstanbul il il İmsakiye ve iftar - sahur vakti saatleri: İftara ne kadar kaldı, saat kaçta?

İstanbul İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

8 Nisan Cuma

Sahur Vakti: 05:00

İftar Vakti: 19:43

9 Nisan Cumartesi

Sahur Vakti: 04:59

İftar Vakti: 19:44

Ramazan İmsakiyesi 2022 Ankara, İzmir, İstanbul il il İmsakiye ve iftar - sahur vakti saatleri: İftara ne kadar kaldı, saat kaçta?

İstanbul Teravih Namazı Saatleri

İstanbul'da 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 21.05'de kılınacak.

İstanbul'da 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 21.06'da kılınacak.

Ramazan İmsakiyesi 2022 Ankara, İzmir, İstanbul il il İmsakiye ve iftar - sahur vakti saatleri: İftara ne kadar kaldı, saat kaçta?

ANKARA İMSAKİYE


8 Nisan 2022 Cuma

Sahur Vakti: 04:48

İftar Vakti: 19:26

9 Nisan 2022 Cumartesi

Sahur Vakti: 04:46

İftar Vakti: 19:27

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