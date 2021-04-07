Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıç tarihi, ilk iftar ve ilk sahur ne zaman?

Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Maneviyatımızın güçlendiği bu kıymetli ayda, farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. İlk sahur vakti ile ilk oruç tutulacak. Bu yönde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il 2021 Ramazan imsakiyesi de yayınlandı. Peki, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, 2021 Ramazan ayının başlayacağı tarih ve ilk orucun tutulacağı gün!