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RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ! Tarım Kredi 15 Şubat- 15 Mart aktüel ürünleri: Tarım Kredi'de çay,peynir,zeytin,elektronik...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
21:58
RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ! Tarım Kredi 15 Şubat- 15 Mart aktüel ürünleri: Tarım Kredi'de çay,peynir,zeytin,elektronik...
Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında geçerli olan Ramazan broşürünü yayımladı. Ramazan indirimleri kapsamında, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede cazip fırsatlar sunuluyor. Özellikle süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel ve meşrubat gibi gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Ayrıca, kahve makinesi, süpürge ve ütü gibi ev eşyalarında da indirimler mevcut. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market' 15 Şubat- 15 Mart Ramazan broşürü ve fırsat listesi!