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Haberler Yaşam RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ! Tarım Kredi 15 Şubat- 15 Mart aktüel ürünleri: Tarım Kredi'de çay,peynir,zeytin,elektronik...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 21:58 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 21:58

RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ! Tarım Kredi 15 Şubat- 15 Mart aktüel ürünleri: Tarım Kredi'de çay,peynir,zeytin,elektronik...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında geçerli olan Ramazan broşürünü yayımladı. Ramazan indirimleri kapsamında, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede cazip fırsatlar sunuluyor. Özellikle süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel ve meşrubat gibi gıda ürünlerinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Ayrıca, kahve makinesi, süpürge ve ütü gibi ev eşyalarında da indirimler mevcut. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market' 15 Şubat- 15 Mart Ramazan broşürü ve fırsat listesi!

RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ! Tarım Kredi 15 Şubat- 15 Mart aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çay,peynir,zeytin,elektronik...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Şubat - 15 Mart tarihlerinde geçerli Ramazan broşürünü duyurdu. Kampanya kapsamında süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel ve meşrubat gibi gıda ürünlerinde cazip fiyatlar sunuluyor. Ayrıca kahve makinesi, süpürge ve ütü ayakkabılık, kitaplık gibi ev eşyalarında da indirimler var. İşte, Tarım Kredi aktüel Ramazan'a özel fırsatlarla dolu güncel broşür!

RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ! Tarım Kredi 15 Şubat- 15 Mart aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çay,peynir,zeytin,elektronik...
  • TARIM KREDİ AKTÜEL 15-ŞUBAT-15 MART İNDİRİMLERİ
  • Yarım Yağlı Süt (1L): 27,50₺
  • Yarım Yağlı Yoğurt (2500G): 79,90₺
  • Organik Yumurta (10'lu): 79,00₺
  • Şişe Ayran (1500 ML): 39,50₺
  • Kırma Yeşil Zeytin (400G): 79,90₺
  • Süzme Peynir (850G): 125,00₺
  • Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000G): 159,00₺
  • Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1000G): 175,00₺
  • Kaymak (200G): 54,90₺
  • Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (500G): 134,90₺
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RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ! Tarım Kredi 15 Şubat- 15 Mart aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çay,peynir,zeytin,elektronik...
  • TARIM KREDİ AKTÜEL 15-ŞUBAT-15 MART İNDİRİMLERİ
  • Domates Salçası (830G) (350₺ üzeri alışverişlerde): 26,90₺
  • Buğday Unu (5KG): 84,50₺
  • Osmancık Pirinç (2,5KG): 114,90₺
  • Yeşil Mercimek (1KG): 51,90₺
  • Baldo Pirinç (1KG): 67,50₺
  • Kuru Fasulye (1KG): 58,90₺
  • Barbunya (1KG): 79,90₺
  • Kırmızı Mercimek (1KG): 39,90₺
  • Pilavlık Bulgur (1KG): 22,95₺
  • Nohut (1KG): 48,50₺
  • Tepsi Kadayıf (400G): 49,90₺
  • Güllaç (300G): 74,50₺
  • Şekerpare Tatlısı (250G): 27,50₺
  • Kemalpaşa Tatlısı (250G): 25,90₺
RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ! Tarım Kredi 15 Şubat- 15 Mart aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çay,peynir,zeytin,elektronik...
  • TARIM KREDİ AKTÜEL 15-ŞUBAT-15 MART İNDİRİMLERİ
  • Dondurma Çeşitleri (500ML): 84,90₺
  • Helva Çeşitleri (500G): 51,90₺
  • Antep Fıstıklı Tahin Helvası (500G): 84,90₺
  • Altın Filiz Çay (3000G): 515,00₺
  • Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri (380G): 42,50₺
  • Kakao Fındık Kreması (500G): 54,90₺
  • Çiçek Balı (450G): 99,90₺
  • Tahin (600G): 89,90₺
  • Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500G): 96,90₺
  • Şerbet (1L): 21,90₺
  • Limonata (1L): 22,90₺
  • Limonata Karadut Aromalı (1L): 24,90₺
  • Aromalı Soğuk Çay Çeşitleri (1L): 19,90₺
RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ! Tarım Kredi 15 Şubat- 15 Mart aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çay,peynir,zeytin,elektronik...

TARIM KREDİ AKTÜEL 5-19 ŞUBAT KATALOĞU

Çelik Güveç Set 1.299 TL

Çelik Omlet Set 1.199 TL

Çelik Tencere Seti 4.799 TL

Platinyum Çelik Tencere Seti 5.199 TL

Çaydanlık Çeşitleri 599 TL

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