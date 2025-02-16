RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ! Tarım Kredi 15 Şubat- 15 Mart aktüel ürünleri: Tarım Kredi’de çay,peynir,zeytin,elektronik...

Tarım Kredi Kooperatif Market, 15 Şubat - 15 Mart tarihlerinde geçerli Ramazan broşürünü duyurdu. Kampanya kapsamında süt, yumurta, zeytin, kaşar, reçel ve meşrubat gibi gıda ürünlerinde cazip fiyatlar sunuluyor. Ayrıca kahve makinesi, süpürge ve ütü ayakkabılık, kitaplık gibi ev eşyalarında da indirimler var. İşte, Tarım Kredi aktüel Ramazan'a özel fırsatlarla dolu güncel broşür!