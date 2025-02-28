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RAMAZAN AYI MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, anlamlı, ayetli, uzun-kısa sözler ve mesajlar Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
09:17
RAMAZAN AYI MESAJLARI 2025: Dualı, resimli, anlamlı, ayetli, uzun-kısa sözler ve mesajlar Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan!
Ramazan ayı, Müslümanlar için özel ve manevi değeri büyük bir zaman dilimidir. 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak olan bu mübarek ay, tüm İslam alemini rahmet ve huzurla saracaktır. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan, dua, ibadet ve arınma fırsatı sunar. Sevdiklerimize göndereceğimiz anlamlı mesajlarla, Ramazan'ın bereketini ve manevi atmosferini paylaşabiliriz. Bu yıl da, ayet ve hadislerle donatılmış, kısa ve öz Ramazan tebriği mesajlarıyla gönülden kutlanacak. İşte, Ramazan'a özel, dua içeren, anlamlı ve güzel mesajlarla Ramazan Mübarek Olsun!