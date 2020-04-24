Ramazan mesajları ve sözleri: En güzel ve 2020 yılına özel Resimli, resimsiz, ayetli ve dualı Ramazan mesajları ve sözleri burada!

Müminleri günahlardan arındıran tövbe ayı olan bu tarihin ilk gününde vatandaşlar Ramazan mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Sadece Ramazan'ın ilk günü değil aynı zamanda Cuma günü olmasının da verdiği büyük huzur ile hem sosyal medya hem de SMS, whatsapp aracılığı ile paylaşım yapmak isteyen vatandaşlarımıza özel olarak bu haberimizi hazırladık. Ramazanın en önemli özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Faziletleri saymakla bitmeyecek olan bu ayın gelişinin huzurunu paylaşabilmeniz adına sizler için 2020 Ramazan mesajları ve sözleri şeklindeki bu içeriğimizi hazırladık. İşte en güzel Ramazan mesajları ve sözleri…

AYETLİ, DUALI, UZUN, KISA, RESİMLİ VE RESİMSİZ RAMAZAN MESAJLARI!

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler bulunuyor. Böylesine mübarek bir aya kavuşmanın huzuru tüm yurtta yaşanırken işte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri…