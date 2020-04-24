İmanın, ibadetin, güzel ahlakın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşliğinin pekiştiği mübarek ayın gelişi Müslüman alemi tarafından huzurla karşılanırken öte yandan vatandaşlar en güzel ayetli, dualı ve resimli Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. İşte on bir aydan daha hayırlı denmesindeki neden de budur. Bu ayın huzurunu sosyal medya üzerinden veya SMS aracılığı ile paylaşmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden en güzel Ramazan mesajları, sözleri araştırması yapıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde Kısa, uzun, ayetli, dualı, resimli ve resimsiz seçenekleri ile en güzel Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri haberimizde!