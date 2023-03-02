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Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2023 Ramazan ayına kaç gün kaldı, ne zaman? İşte Diyanet takvimi!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:39
Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
10:42
Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2023 Ramazan ayına kaç gün kaldı, ne zaman? İşte Diyanet takvimi!
Müslümanların merakla beklediği Ramazan ayının başlangıcı Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimi ile netlik kazandı. Her sene farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayda Müslüman âlemi kendilerine farz kılınan oruç ibadetini eda edecek. Tarih yaklaştıkça "2023 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ramazan ne zaman, ayında kaçında başlıyor, kaç gün kaldı? sorularının yanıtı...