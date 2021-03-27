Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç iftar ve sahur ne zaman? Diyanet ile Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı!

Mübarek Ramazan ayı bu yıl Nisan ayında idrak edilecek. Oruç ibadetinin yerine getirildiği, bolluk ve bereketin yaşandığı, paylaşımların arttığı bir ay olarak bilinen Ramazan ayında iftar sofraları kurulacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 dini günler takvimi de yayınlanmıştı. Takvime göre; Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan ne zaman başlıyor gibi önemli soruların yanıtları da netlik kazanmış oldu. "Bin Aydan Daha Hayırlı" olarak bilinen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu bakımdan; Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç iftar ve sahur ne zaman? Diyanet ile Ramazan başlangıç tarihi