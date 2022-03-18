Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi nedir, bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile 11 ayın sultanı
Giriş Tarihi: 18.03.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:33

Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi nedir, bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile 11 ayın sultanı

Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Berat Kandilinin ardından "bu sene ramazan ne zaman?" sorusu yanıt arıyor. Müslümanların birbirleri ile dayanışma ve empati içerisinde olacağı 11 ayın sultanıyla birlikte oruç ibadeti de başlamış olacak. Mübarek üç ayların sonuncusu olan ve Diyanet dini günler takvimi ile belirlenen Ramazan ayı İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Sahur ve iftar sofralarının kurulacağı zaman için geri sayım başladı. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte cevabı…

Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi nedir, bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile 11 ayın sultanı

On bir ayın sultanı Ramazan içi sayılı günler kaldı. Bu sene nisan ayında cami mahyalarında "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" yazısı görünecek. Bir ay sürecek oruç ibadetinin ardından Ramazan Bayramı ile mübarek üç aylar tamamlanmış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen dini günler takvimi kapsamında Ramazan imsakiyesi ve bayram günleri duyuruldu. Peki, Ramazan ne zaman, 2022 ramazan ayı başlangıcı nedir? İşte detaylar…

Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi nedir, bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile 11 ayın sultanı

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi nedir, bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile 11 ayın sultanı

RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi nedir, bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile 11 ayın sultanı

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi nedir, bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile 11 ayın sultanı

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

SON DAKİKA