Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi nedir, bu sene ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimi ile 11 ayın sultanı

Giriş Tarihi: 18.03.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:33

Ramazan ayının habercisi olarak bilinen Berat Kandilinin ardından "bu sene ramazan ne zaman?" sorusu yanıt arıyor. Müslümanların birbirleri ile dayanışma ve empati içerisinde olacağı 11 ayın sultanıyla birlikte oruç ibadeti de başlamış olacak. Mübarek üç ayların sonuncusu olan ve Diyanet dini günler takvimi ile belirlenen Ramazan ayı İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Sahur ve iftar sofralarının kurulacağı zaman için geri sayım başladı. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte cevabı…