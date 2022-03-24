RAMAZAN AYI 2022 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi: Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?

Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimi ile on bir ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcı netleşti. Müslüman âlemi için en değerli ay olarak nitelendirilen "2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorusu böylece yanıt bulmuş oldu. Bu mübarek ayda binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirmenin manevi huzurunu yaşarken öte yandan bu ayı ibadetlerle geçiriyor. Peki, Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak, kaç gün kaldı? İşte detaylar...