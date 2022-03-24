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Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:13

RAMAZAN AYI 2022 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi: Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?

Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimi ile on bir ayın sultanı Ramazan ayının başlangıcı netleşti. Müslüman âlemi için en değerli ay olarak nitelendirilen "2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorusu böylece yanıt bulmuş oldu. Bu mübarek ayda binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirmenin manevi huzurunu yaşarken öte yandan bu ayı ibadetlerle geçiriyor. Peki, Diyanet takvimi ile 2022 Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak, kaç gün kaldı? İşte detaylar...

RAMAZAN AYI 2022 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi: Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?

Ramazan ayı için geri sayıma başlandı. Her sene farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayla beraber müslüman alemi allahın rızasını kazanmak, günahlarından arınmak için çeşitli ibadetlerini eda ediyor ve İslam'ın beş şartından biri olan Oruç tutuluyor. Hal böyleyken ise "Bu sene 2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; mübarek ay bu yıl da Nisan ayında idrak edilecek. Peki, 2022 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İşte o tarih...

RAMAZAN AYI 2022 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi: Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

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RAMAZAN AYI 2022 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi: Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

RAMAZAN AYI 2022 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi: Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?

RAMAZAN AYI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2022

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYI 2022 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi: Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılı Kadir Gecesi tarihi 17 Mart gününe denk geliyor. 17 Mart Perşembe akşamı teravih namazının ardından başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.

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