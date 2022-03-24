RAMAZAN AYI 2022 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimi: Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek?

Ramazan ayı için geri sayıma başlandı. Her sene farklı tarihlere denk gelen bu mübarek ayla beraber müslüman alemi allahın rızasını kazanmak, günahlarından arınmak için çeşitli ibadetlerini eda ediyor ve İslam'ın beş şartından biri olan Oruç tutuluyor. Hal böyleyken ise "Bu sene 2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; mübarek ay bu yıl da Nisan ayında idrak edilecek. Peki, 2022 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan ne zaman başlıyor? İşte o tarih...