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başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile 2021 ? İşte ilk oruç tarihi!

On bir ayın sultanı olarak bilinen ve Müslüman alemi için büyük bir önem taşıyan, oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda da iftar sofraları kurulacak, paylaşımlar artacak. tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; ilk oruç tarihi ne zaman sorusunun yanıtı da netlik kazandı. Bu bakımdan; başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı Nisan ayında idrak edilecek.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:03
Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi!

Manevi güzelliklerle dolu Ramazan ayı için geri sayım başladı. Rahmet ve bereket dolu on bir ayın sultanı bu kıymetli ayda oruç ibadeti yerine getirilecek, iftar sofraları kurulacak, aile ve arkadaşlar ile paylaşımlar artacak. Öte yandan bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar." Bu bakımdan; başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile 2021 ? İşte ilk oruç tarihi!

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü idrak edilecek…

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arifesinde tutulacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi!

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi!

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre 2021 Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. Oruç tutmak isteyen Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk oruç için sahura kalkacak. Ramazan ayı 12 Mayıs'ta bitecek.

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile 2021 Ramazan ayı ne zaman? İşte ilk oruç tarihi!

RAMAZAN AYI ÖNEMİ

Ramazan ayı arap aylarından Receb, Şaban'dan sonra takip eden ayın ismidir. Fakat Rasülüllah'ın İslam'ı tebliğinden sonra İslam ve Müslüman'ların ortak kabul ettiği çok önemli sosyal olayların yaşandığı toplumda suç oranının bile aşağılara düştüğü mübarek bir aydır. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 185. Ayet-i kerimede "Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden ramazan ayına ulaşanlar onda oruç tutsun…" buyurularak, ramazan ayında insanlık âlemine rahmet yönünde kaynaklık eden, insanlara ışık olan, Allah'tan gönderilmiş, gönüllere su serpen açıklamanın içinde bulunduğu ve hakkı bâtıldan, iyiyi kötüden, hayırlıyı şerliden ayıran Allah Kelâmı, kıyamet gününe kadar insanların derdine ilaç olacak ve Resülüllah'ın yaşayan mucizesi Kur'an, O mübarek ayda indirildiği bildirilerek, Ramazan'a değer kazandırılmıştır. (1)

Ayrıca bir Hadis-i Şerif'te "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (2) buyruldu. Ramazan ismi kullanılarak değerli bir ay oluşu bize bildirilmiştir. Başka bir Hadis-i Şerifte de "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." (3)

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