Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan imsakiye yayınlandı! 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile İlk sahur ve ilk iftar vakti saatleri
Giriş Tarihi: 07.04.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 13:06

başlıyor? Ramazan yayınlandı! 2021 ile İlk sahur ve ilk iftar vakti saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Diyanet tarafından 2021 de yayınlandı. Bu kapsamda; , ve başta olmak üzere il il ile ilk iftar ve sahur vakti de belli oldu. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan, bolluk ve bereketin yaşandığı, paylaşımların arttığı, iftar sofralarının kurulduğu başlıyor, hangi tarihte? Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte Diyanet ile il il Ramazan imsakiyesi!

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan imsakiye yayınlandı! 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile İlk sahur ve ilk iftar vakti saatleri

Manevi güzelliklerle dolu on bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Duaların edileceği, ibadetlerin yapılacağı bu önemli ayda oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu bakımdan; ilk oruç ne zaman tutulacak sorusunun yanıtı sorgulanırken öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından de yayımlandı. Bilindiği üzere; İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan üç aylar 13 Şubat 2021 tarihinde başlamıştı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün önce idrak ediliyor. Bu bakımdan; , ayın kaçında? Diyanet ile il il Ramazan imsakiyesi!

BU YIL RAMAZAN NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Ramazan ne zaman sorusu yanıt buldu. Takvime göre; mübarek Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. 'da ilk iftar 13 Nisan Salı saat 19:48'de okunacak olan akşam ezanının ardından gerçekleşecek. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

Diyanet ile İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il Ramazan imsakiyesi!

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan imsakiye yayınlandı! 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile İlk sahur ve ilk iftar vakti saatleri

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan imsakiye yayınlandı! 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile İlk sahur ve ilk iftar vakti saatleri

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan imsakiye yayınlandı! 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile İlk sahur ve ilk iftar vakti saatleri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan imsakiye yayınlandı! 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile İlk sahur ve ilk iftar vakti saatleri
SON DAKİKA