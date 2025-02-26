RAMAZAN ÖNCESİNDE A101 AKTÜEL FIRSATLARI! 27 Şubat’ta satışta! Çay, un, bulgur, süt, kefir...

A101 Ramazan ayına özel avantajlı ürünlerini yeni hafta broşürüyle duyurdu. İçerisinde birçok ürünün olduğu listede Ramzan ayı boyunca sofraları süsleyecek lezzetler için salçadan pilavlık bulgura, zeytinyağından kaya tuzuna ürünler yer alıyor. Peki, A101'de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, A101 ürünler ve fiyat listesi...