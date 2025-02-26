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RAMAZAN ÖNCESİNDE A101 AKTÜEL FIRSATLARI! 27 Şubat'ta satışta! Çay, un, bulgur, süt, kefir...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
11:38
RAMAZAN ÖNCESİNDE A101 AKTÜEL FIRSATLARI! 27 Şubat'ta satışta! Çay, un, bulgur, süt, kefir...
A101, haftanın aktüel ürünler listesini yayınladı! 27 Şubat itibarıyla satışta olacak olan ürünler arasında "Hayırlı Ramazanlar" başlığıyla Ramazan ayına özel ürünler listelendi. Birçok ürünün bulunduğu listede 5 KG çay 899 TL'den satılırken, 9 KG un 199 TL'den satışa sunuldu. Peki, A101'de Ramazan ayına özel hangi ürünler var, indirimli mi? İşte, A101 aktüel ürünler ve fiyat listesi...