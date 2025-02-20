Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:23

Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!

Ramazan ayına az bir süre kala, bu ayın vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesi fiyatları gündeme geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 2025 yılı Ramazan ayı için 250 gram ve 340 gram pide fiyatlarını açıkladı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!

Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!

Ramazan ayı için gün sayan vatandaşlar, 2025 yılı için pide fiyatlarına odaklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Ramazan ayında geçerli olacak pide fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, 2025 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yeni fiyatlar...

Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!

2025 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI BELLLİ OLDU!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2025 yılı Ramazan pidesi fiyatlarını duyurdu. Bu yıl pidenin gramajında ve fiyatında artış yaşandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!

370 GRAM RAMAZAN PİDESİ 30 TL OLDU

340 gram pide ise 30 TL'ye satılacak.

Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!
SON DAKİKA