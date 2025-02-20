Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!

Ramazan ayı için gün sayan vatandaşlar, 2025 yılı için pide fiyatlarına odaklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Ramazan ayında geçerli olacak pide fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, 2025 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yeni fiyatlar...