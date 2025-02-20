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Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:23
Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı! İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!
Ramazan ayına az bir süre kala, bu ayın vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesi fiyatları gündeme geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 2025 yılı Ramazan ayı için 250 gram ve 340 gram pide fiyatlarını açıkladı. Peki, Ramazan pidesi ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2025 Ramazan pidesi fiyatları!