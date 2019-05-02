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Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı

Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayına sayılı günler kala fırıncılar ramazan pidesi mesaisine başladı. Ramazan ayında rutin yoğunluklarından daha fazla mesai yapan ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin sofralardaki yerini alması için yoğun mesai harcayan fırıncı esnafı hazırlıklarını tamamladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da pide fiyatını 3 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 02.05.2019 12:37
Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı
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Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı
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Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı
Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı
Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı
Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı
Ramazan pidesinin dumanı tütmeye başladı
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