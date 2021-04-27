On bir ayın sultanının sona erdiği ve hem İslamiyet hem de Türk kültürü açısından büyük bir önem taşıyan Ramazan bayramı için geri sayım başladı. Bu mübarek ayın 15. Gününe gelinmesiyle beraber milyonlarca vatandaş "Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. 2021 Ramazan Bayramı aynı zamanda bilindiği üzere ülkemizde resmi tatil oluyor. Hem eğitim hem de işyerleri belirli tarihler aralığında hizmetlerine ara veriyor. Hal böyleyken özellikle de çalışan kesim bayram tatilinin kaç gün olacağı konusunda detayları şimdiden merak ediyor. İşte Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? Sorusunun yanıtı…