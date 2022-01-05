Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

On bir ayın sultanı için geri sayım sürerken öte yandan binlerce kişi "2022 Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman, bu yıl bayramlarda resmi tatil kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. 2 Mayıs tarihinde sona eren bu mübarek ayla beraber her sene olduğu gibi ülke çapında iki dini bayramımız da resmi tatil olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımladığı dini günler takvimi ile Ramazan ve Kurban bayramı tarihlerini duyurmuştu. Buna göre; Ramazan ve kurban bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? İşte Ramazan ve Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…