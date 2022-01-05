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Haberler Yaşam Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 16:20 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 16:22

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

On bir ayın sultanı için geri sayım sürerken öte yandan binlerce kişi "2022 Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman, bu yıl bayramlarda resmi tatil kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. 2 Mayıs tarihinde sona eren bu mübarek ayla beraber her sene olduğu gibi ülke çapında iki dini bayramımız da resmi tatil olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayımladığı dini günler takvimi ile Ramazan ve Kurban bayramı tarihlerini duyurmuştu. Buna göre; Ramazan ve kurban bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? İşte Ramazan ve Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri milyonlarca vatandaşın yeni seneyle birlikte gündeminde yer alıyor. Diyanet yeni yıla özel dini günler takvimini yayınladı ve 2 Mayıs'ta sona eren bu mübarek ayla beraber başlayacak bayram tarihini bildirdi. Bu kapsamda vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Peki, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl 2022 Kurban ve Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2022 Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2022 yılında 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü idrak edilecek. 2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 tarihinde cumartesi günü başlayacak.

İşte 2022 yılı dini günler takvimi;

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