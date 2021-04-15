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Haberler Yaşam Ramazan'a özel Cuma mesajı 2021: En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!
Giriş Tarihi: 15.04.2021 22:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 22:43

'a özel Cuma mesajı 2021: En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Mübarek günün gelmesiyle beraber Müslüman alemi en güzel, kısa, uzun, resimli ve sözleri araştırmasına çıktı. ayının ilk Cuma gününde birbirlerine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyen Müslüman alemi bu kapsamda en güzel metin ve görselleri araştırmaya başladı. Gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşımlarda bulunmak isteyen vatandaşlar "En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri" şeklinde araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ve sözleri…

Ramazan'a özel Cuma mesajı 2021: En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Bu hafta da akşam saatleriyle beraber ve sözleri araştırmaları başladı. ayının ilk Cumasını yaşarken Müslüman aleminin bayramı olarak tasvir edilen bu anlamlı günle ilgili olarak sosyal medya paylaşımları yapmak veya "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyen binlerce kişi En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. İşte Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ve sözleri…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ! (16 NİSAN 2021)

İslam aleminin cumasını tebrik edecek kişiler akşam saatleriyle beraber metin ve görsel araştırmasına çıktı. Ramazan ayına özel olarak bu mübarek günün manevi huzurunu paylaşmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili olarak araştırmalarına da başlamış oldu. İşte sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız en güzel Cuma mesajları ve sözleri…

Ramazan'a özel Cuma mesajı 2021: En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

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Ramazan'a özel Cuma mesajı 2021: En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ramazan'a özel Cuma mesajı 2021: En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ramazan'a özel Cuma mesajı 2021: En güzel, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar!

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

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