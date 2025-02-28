RAMAZAN’A ÖZEL CUMA MESAJLARI: Resimli, dualı, ayetli hadisli, kısa-uzun, en anlamlı mesajlar ve sözler ile Hayırlı Cumalar!

UZUN VE ANLAMLI RAMAZAN CUMA MESAJLARI
🕋 Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in bereketi, Cuma gününün feyzi ile birleşsin. Dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Hayırlı Cumalar!
🌙 Gök kapılarının açıldığı, duaların kabul olduğu bu mübarek Ramazan ayında bir Cuma gününe daha eriştik. Rabbim günahlarımızı affetsin, bizleri rahmetiyle kuşatsın. Dualarınız kabul, gününüz hayırlı olsun. Hayırlı Cumalar!
🤲 Ramazan ayının manevi atmosferinde, bir Cuma gününe daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin, kalplerimize merhamet, evlerimize bereket versin. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel günler geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar!
🌿 Ramazan'ın rahmeti ve bereketi üzerimize yağsın, dualarımız semaya yükselsin. Cuma'nın huzuru, Ramazan'ın bereketiyle birleşerek gönüllerimizi aydınlatsın. Hayırlı Cumalar!
✨ Bu mübarek Ramazan gününde, dualarınızın kabul, kalbinizin huzur, sofranızın bereketle dolmasını dilerim. Rabbim, tuttuğunuz oruçları ve yaptığınız ibadetleri kabul buyursun. Hayırlı Cumalar!