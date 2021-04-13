Milyonlar Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı (tam kapanma) olacağı iddialarına verilecek yanıt için Bilim Kurulu ve yarın düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı için bekleyişe geçti. Gözler Bakan Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına çevrilirken bu kapsamda "Ramazan ayında 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?" sorularının yanıtı ülke çapında yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada Ramazan ayı yasaklarına değinmiş ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 81 il genelinde uygulanacağı bilgisini vermişti.