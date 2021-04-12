Ramazan'da sokağa çıkma yasağı gibi uygulanacak yasaklarla ilgili değerlendirme bugünkü Bilim Kurulu ve yarın düzenlenmesi beklenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısında gerçekleşecek. Ülke çapında artış gösteren vaka sayılarıyla beraber 21 günlük tam kapanma iddiaları ülke çapında gündeme taşınmış şimdilerde milyonlar "Ramazan ayında 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başlamıştı. Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı? sorularının yarınki Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla yanıt bulması bekleniyor.

RAMAZAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, TAM KAPANMA OLACAK MI?

Son dönemde ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarında çok ciddi bir artış gözlemlenirken Ramazan'da tam kapanma olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Medya gündemini uzunca bir süredir meşgul eden bu konu ile ilgili Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere son yapılan açıklamada Ramazan ayıyla beraber hafta sonu 81 il genelinde kısıtlama uygulanacağı bildirilmişti.