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Giriş Tarihi: 08.04.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 16:27

var mı? Ramazan ayında , restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı?

Ramazan ayının gelmesine az bir zaman kala en merak edilen konular arasında ile sorusunun yanıtı oluyor. Başkan Erdoğan, 29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte bu soruların yanıtlarını vermişti. Ramazan ayında toplu iftarların olmayacağı, kafe ve restoranların paket servis yapacağını açıklamıştı. Öte yandan son dönemde vaka sayılarında yaşanan artışı dikkatlerden kaçmazken getirilen kısıtlamalar ile birlikte corona vaka sayısındaki yükselişin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda; , restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı? var mı? İşte son gelişmeler!

Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı, restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı?

Ramazanda yasaklar olacak mı sorusu, Ramazan ayına az bir zaman kala en sık araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği üzere vaka sayılarındaki artıştan dolayı hafta sonu yeniden uygulanmaya başlanmıştı. Öte yandan 29 Mart tarihli Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, sorusunun yanıtı da verdi. Buna göre; Ramazanda , restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı? var mı?

RAMAZAN AYINDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazan ayında il fark etmeksizin hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kafe ve restoranlarda ise paket servis geçerli olacak.

Konu ile ilgili ayrıntılar ise şu şekilde;

Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı, restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarına göre; "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

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Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı, restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı?
  • Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
  • Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.
  • Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
  • Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.
  • Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.
Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı, restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı?

RAMAZANDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Ramazanda kapanma olup olmayacağı, hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında akıllardaki soru oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında tam kapanma olacak mı, restoranlar ve kafeler açık mı kapalı mı?

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

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