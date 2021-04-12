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Haberler Yaşam Ramazan’da sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı yasakları ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:25

Ramazan’da var mı, ? ile listesi!

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan'da var mı, şeklindeki soruların yanıtları merak edilir hale geldi. Özellikle son dönemde koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle Cumartesi günü kısıtlamalarının geri getirildiğini Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamıştı. Şimdi ise gözler Ramazan ayı yasaklarına çevrildi. 21 günlük tam kapanma iddiaları gündemdeki yerini korurken konu ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazan'da ev buluşmaları olmamalı", "Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım" ifadelerini kullanırken burada herkese bir görev düştüğünün de altını çizdi. Bu kapsamda; hafta içi hafta sonu hangileri? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte sürece dair bilgiler!

Ramazan’da sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı yasakları ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

Ramazan'da var mı, olacak mı gibi soruların yanıtları mübarek on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en sık araştırılanlar arasında yerini aldı. Başkan Erdoğan, hakkında açıklama yapmış ve risk grubu fark etmeksizin 81 ilde hafta sonunu tamamen kapsayacak şekilde kısıtlamaların uygulanacağı bilgisini vermişti. Bilindiği üzere; 58 il yüksek riskli iller grubundan çok yüksek riskli iller grubuna geçmiş ve kırmızı kategoride yer almıştı. Bu kapsamda; Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı, ? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu listesi!

RAMAZAN AYINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gündemdeki en önemli konu Ramazan'da sokağa çıkma yasağına dair süreç oluyor. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirmişti. Öte yandan 21 günlük tam kapanma iddiaları için ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor…

Ramazan’da sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı yasakları ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ GENELGESİ YAYINLANDI!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurduğu Ramazan tedbirlerine uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek

Fırınlardaki özel sipariş de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak, iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek, iftardan sonra da üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edilecek

Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak, aykırı hareket edenlere işlem yapılacak.

Ramazan ayının anlamına uygun şekilde yardımlaşma ve dayanışma için de geçirilmesine yönelik vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, mübarek Ramazan ayında, öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamalar toplumsal hareketliliği artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.

Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edilecek mübarek Ramazan alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

1. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlarımıza sık sık duyurulacak.

3. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

4. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.

5. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

6. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacak.

7. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

8. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.

9. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak.

10. İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan Ramazan ayında Vali ve Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak. Başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek.

11. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72 'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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Ramazan’da sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı yasakları ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

Ramazan’da sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı yasakları ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

RAMAZAN'DA YASAK VAR MI?

"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

Ramazan’da sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı yasakları ile sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından çok yüksek riskli illerde kısıtlama Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

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