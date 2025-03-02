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Haberler Yaşam RAMAZANIN 2. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Akşama ne pişirsem? İşte Ramazan sofrası önerileri
Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:30

RAMAZANIN 2. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Akşama ne pişirsem? İşte Ramazan sofrası önerileri

Ramazan ayının ikinci gününde iftar sofralarını lezzetli ve doyurucu yemeklerle donatmak isteyenler için birbirinden güzel tarifler hazır! Gün boyu süren orucun ardından hem hafif hem de besleyici bir menü tercih etmek önemli. Peki, "Akşama ne pişirsem?" diye düşünenler için Ramazan sofralarında hangi lezzetler olmalı? İşte, ikinci gün için iftar menüsü önerisi!

RAMAZANIN 2. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Akşama ne pişirsem? İşte Ramazan sofrası önerileri

Ramazan'ın bereketi sofralara yansımaya devam ediyor! Oruç açarken hem mideyi yormayacak hem de lezzetiyle damakları şenlendirecek yemekler tercih etmek isteyenler için Ramazan ayının 2. gününde iftar menüsü önerileri yakından takip ediliyor. Çorbasından ana yemeğine, tatlısından salatasına kadar özenle seçilmiş bu menü ile Ramazan sofralarınızı daha da keyifli hale geliyor. İşte, Ramazan'ın 2. günü için iftar menüsü önerisi!

RAMAZANIN 2. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Akşama ne pişirsem? İşte Ramazan sofrası önerileri

RAMAZAN'IN 2. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ:

🥣 Başlangıç: Yayla Çorbası – Hafif ve besleyici bir başlangıç.

🥗 Ara Sıcak: Zeytinyağlı Barbunya – Hafifliğiyle mideyi yormayan lezzetli bir seçenek.

🍛 Ana Yemek: Fırında Tavuk But ve Bulgur Pilavı – Hem protein hem de enerji kaynağı olarak doyurucu bir kombin.

🥒 Yan Lezzet: Mevsim Salatası – Ferahlatıcı ve vitamin dolu bir eşlikçi.

🍮 Tatlı: Güllaç – Ramazan'ın vazgeçilmez hafif tatlılarından biri.

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RAMAZANIN 2. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Akşama ne pişirsem? İşte Ramazan sofrası önerileri

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı un
5 su bardağı su
½ çay bardağı pirinç
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
Tuz

Yapılışı:

  • Pirinci yıkayıp tencereye alın, üzerine su ekleyerek haşlayın.
  • Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.
  • Kaynayan sudan bir kepçe alıp yoğurtlu karışıma ekleyerek ılıştırın.
  • Karışımı yavaş yavaş çorbaya ekleyerek karıştırın.
  • Bir tavada tereyağını eritip naneyi ekleyin, ardından çorbaya dökün.
  • Tuzunu ekleyip 5 dakika daha kaynattıktan sonra servis edebilirsiniz.
RAMAZANIN 2. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Akşama ne pişirsem? İşte Ramazan sofrası önerileri

Zeytinyağlı Barbunya Tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı barbunya
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet patates
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı şeker
Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Barbunyayı bir gece önceden suda bekletin, ardından haşlayın ve süzün.
  • Soğanı ve sarımsağı doğrayıp zeytinyağında kavurun.
  • Küçük doğranmış havuç ve patatesi ekleyip birkaç dakika soteleyin.
  • Salçayı ekleyip karıştırdıktan sonra barbunyayı ve sıcak suyu ilave edin.
  • Tuz, şeker ve baharatları ekleyip kısık ateşte 25-30 dakika pişirin.
  • Soğuduktan sonra üzerine limon sıkarak servis edebilirsiniz.
RAMAZANIN 2. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ 2025: Akşama ne pişirsem? İşte Ramazan sofrası önerileri

Fırında Tavuk But ve Bulgur Pilavı Tarifi

Fırında Tavuk But İçin:

Malzemeler:

4 adet tavuk but
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kekik, pul biber, karabiber, tuz
1 diş rendelenmiş sarımsak

Yapılışı:

  • Yoğurt, salça, zeytinyağı, sarımsak ve baharatları bir kapta karıştırın.
  • Tavuk butlarını bu karışıma bulayıp en az 1 saat marine edin.
  • Önceden ısıtılmış 200°C fırında 40-45 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.