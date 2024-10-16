Rampaya park ettiği için aracı parçalayan engelli vatandaş konuştu: “Şiddet yanlısı bir insan değilim”

Kaza tehlikesi geçirdiğimde sinirlenmiştim ancak kendimi tutmuştum. İkinci kez aradım yine polis gelmedi, bu sefer buradan geçen insanlar 'bunlar da hep böyle yapıyorlar, buraya koyulur mu araba' diyerek biraz tahrik ettiler ve sinirlendim. Yaptığımın doğru olmadığını biliyorum. Şiddet yanlısı bir insan da değilim, karşısında olan birisiyim.