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Giriş Tarihi: 16.10.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:36

Rampaya park ettiği için aracı parçalayan engelli vatandaş konuştu: “Şiddet yanlısı bir insan değilim”

Antalya'da evine gittiği sırada engelli rampasına park eden otomobil nedeniyle geçiş yapamadığı için, araca elindeki penseyle vurarak zarar veren engelli adam Tanju Mete, "Oradan geçemediğim için yola çıkmak zorunda kaldım ve kaza tehlikesi geçirdim. Rampalarda üst üste araçlar görmek, rampayı geçtim kaldırıma bile araç koyanların olması beni öfkelendirdi" dedi. İşte haberin detayları…

İHA
Rampaya park ettiği için aracı parçalayan engelli vatandaş konuştu: Şiddet yanlısı bir insan değilim

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 2013 yılında geçirdiği bisiklet kazası sonucu omurilik felci geçirip bedensel engelli kalan 51 yaşındaki Tanju Mete, evine gitmek istediği sırada kaldırımdan inmek istedi ancak engelli rampasının önüne park edilen bir otomobil nedeniyle geçiş yapamadı.

Rampaya park ettiği için aracı parçalayan engelli vatandaş konuştu: Şiddet yanlısı bir insan değilim

Geriye dönüp araç trafiğinin olduğu noktadan park eden otomobilin yanına gelen Mete, elindeki penseyle araca zarar vermeye başladı.

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Rampaya park ettiği için aracı parçalayan engelli vatandaş konuştu: Şiddet yanlısı bir insan değilim

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Mete ve aracı park eden ismi henüz öğrenilemeyen sürücü birlikte polis ekiplerine durumu anlatarak ifade verdi.

Rampaya park ettiği için aracı parçalayan engelli vatandaş konuştu: Şiddet yanlısı bir insan değilim

"ŞİDDET YANLISI BİR İNSAN DEĞİLİM"

Yaşananları anlatan Tanju Mete, evine gittiği sırada rampaya konulan araç görünce yola çıkmak zorunda kaldığını ve trafikte kazalar atlattığını söyledi. Park eden aracın fotoğraflarını çekip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki noktadaki polislere durumu anlattığını belirten Mete, "Onlar bana 112'yi aramamı söylediler. Aradım ve tekrar buraya gelip beklemeye başladım ancak gelen giden olmadı. Burada beklemeye devam ederken insanlar yanımdan sel gibi akıyorlardı, ben burada çaresizce aracın kaldırılmasını bekliyordum.

Rampaya park ettiği için aracı parçalayan engelli vatandaş konuştu: Şiddet yanlısı bir insan değilim

Kaza tehlikesi geçirdiğimde sinirlenmiştim ancak kendimi tutmuştum. İkinci kez aradım yine polis gelmedi, bu sefer buradan geçen insanlar 'bunlar da hep böyle yapıyorlar, buraya koyulur mu araba' diyerek biraz tahrik ettiler ve sinirlendim. Yaptığımın doğru olmadığını biliyorum. Şiddet yanlısı bir insan da değilim, karşısında olan birisiyim.

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