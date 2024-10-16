Giriş Tarihi: 16.10.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
16:36
Rampaya park ettiği için aracı parçalayan engelli vatandaş konuştu: “Şiddet yanlısı bir insan değilim”
Antalya'da evine gittiği sırada engelli rampasına park eden otomobil nedeniyle geçiş yapamadığı için, araca elindeki penseyle vurarak zarar veren engelli adam Tanju Mete, "Oradan geçemediğim için yola çıkmak zorunda kaldım ve kaza tehlikesi geçirdim. Rampalarda üst üste araçlar görmek, rampayı geçtim kaldırıma bile araç koyanların olması beni öfkelendirdi" dedi. İşte haberin detayları…