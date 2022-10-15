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Giriş Tarihi: 15.10.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 13:16

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Barcelona maçı için nefesler tutuldu. Real Madrid, İspanya La Liga'nın 9'uncu haftasında sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Ligde şimdiye kadar hiç mağlubiyeti bulunmayan ikim takım da aynı puanla ilk iki sırada yer alıyor. Futbol dünyasının en büyük karşılaşmalarından biri kabul edilen ve "El Clasico" olarak adlandırılan mücadelenin canlı yayın kanalı, tarihi ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle kanalı ve karşılaşmanın tüm detayları…

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Barcelona derbisi için geri sayım başladı! İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. İki dev takım Barcelona ve Real Madrid, ligin 9. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşmak için sahada olacak. El Clasico'yu kazanan takım, liderlik koltuğunu da devralacak. Bu noktada Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, El Clasico maçı hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Real Madrid Barcelona maçı hakkında tüm merak edilenler…

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga 9. hafta Barcelona Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, saati ve tüm bilgiler şöyle;

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Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hakem Jose Santana'nın yöneteceği Barcelona Real Madrid El Clasico maçı, 16 Ekim 2022 Pazar günü saat TSİ 17:15'te başlayacak.

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Barcelona Real Madrid maçı,S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.

Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 1-0 yenen Barcelona, averajla liderliğini korumuştu.

Barcelona, liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken Real Madrid ise ikincilikte kaldı.

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