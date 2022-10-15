Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Barcelona derbisi için geri sayım başladı! İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı yaşanıyor. İki dev takım Barcelona ve Real Madrid, ligin 9. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşmak için sahada olacak. El Clasico'yu kazanan takım, liderlik koltuğunu da devralacak. Bu noktada Real Madrid Barcelona maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, El Clasico maçı hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Real Madrid Barcelona maçı hakkında tüm merak edilenler…