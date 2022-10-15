Real Madrid Barcelona maçı için nefesler tutuldu. Real Madrid, İspanya La Liga'nın 9'uncu haftasında sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Ligde şimdiye kadar hiç mağlubiyeti bulunmayan ikim takım da aynı puanla ilk iki sırada yer alıyor. Futbol dünyasının en büyük karşılaşmalarından biri kabul edilen ve "El Clasico" olarak adlandırılan mücadelenin canlı yayın kanalı, tarihi ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? El Clasico Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, El Clasico Real Madrid Barcelona maçı canlı izle kanalı ve karşılaşmanın tüm detayları…