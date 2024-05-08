Haberler
Yaşam
Real Madrid- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle: Real Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
14:38
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor. Real Madrid- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçının ilk turu Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. İlk tur 2-2 bitti. Bugün oynanacak rövanş maçında kazanan takım adını finale yazdıracak. Gözler Arda Güler'in bu mücadelede yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki Real Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle