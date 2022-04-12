Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları heyecanı başlıyor. İspanyol devi Real Madrid, son Şampiyonlar Ligi galibi Londra temsilcisi Chelsea ile kendi evinde karşılaşacak. Avrupanın en büyük kupasına erişmek isteyen iki takım, birbirleriyle ikinci defa karşılaşacak. İlk maçta 3 -1 gibi net bir sonuçla mağlup olan Chelsea, turu kazanmak için elinden geleni yapacak. Futbol severler de "Real Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Real Madrid – Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?