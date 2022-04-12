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Haberler Yaşam Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 12:05

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları heyecanı başlıyor. İspanyol devi Real Madrid, son Şampiyonlar Ligi galibi Londra temsilcisi Chelsea ile kendi evinde karşılaşacak. Avrupanın en büyük kupasına erişmek isteyen iki takım, birbirleriyle ikinci defa karşılaşacak. İlk maçta 3 -1 gibi net bir sonuçla mağlup olan Chelsea, turu kazanmak için elinden geleni yapacak. Futbol severler de "Real Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Real Madrid – Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırmak isteyen 8 takım, bu hafta birbirleriyle mücadele edecek. Kuralar sonucu en rekabetçi ve birbirine denk eşleşme, Real Madrid ile Chelsea arasında görüldü. İlk maçta Karim Benzema hat trick yaparak deplasmanda Real Madrid'in Chelsea'yi 3 – 1 gibi bir sonuçla yenmesini sağladı. Chelsea'nın turu geçmesi için 2 gol atıp uzatmaya götürmesi ya da direkt olarak 3 farklı kazanması gerekiyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında bilmeniz gereken detaylar…

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRID - CHELSEA TAHMİNİ İLK 11'LER

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için tahmini ilk 11ler şu şekildedir:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio Benzema, Vinicius Jr.

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Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Reese James, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real MadridChelsea Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması 12 Nisan 2022 (bugün) tarihinde oynanacak. Rövanş karşılaşması bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Chelsea'nin iki farklı kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda eşitlik bozulmadığı takdirde maçın galibini penaltılar belirleyecek.

Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

REAL MADRID - CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi rövanş maçı Exxen Spor üzerinden izlenebilir. Exxen Spor telefon uygulaması ve web üzerinden izlenebilir.

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