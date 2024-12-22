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Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
10:30
Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Haftaya liderin sadece 1 puan gerisinde giren Madrid ekibinin tek amacı, Sevilla'yı yenerek zirveye daha da yaklaşmak. Ancak, Real Madrid bu maça, Militao, Mendy, Alaba ve Carvajal gibi önemli isimlerinden yoksun çıkacak. Ancelotti'nin, milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği ise merakla bekleniyor. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Sevilla, 22 puanla 11. sırada yer alırken, Real Madrid 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?