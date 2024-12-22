Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:30

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Haftaya liderin sadece 1 puan gerisinde giren Madrid ekibinin tek amacı, Sevilla'yı yenerek zirveye daha da yaklaşmak. Ancak, Real Madrid bu maça, Militao, Mendy, Alaba ve Carvajal gibi önemli isimlerinden yoksun çıkacak. Ancelotti'nin, milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği ise merakla bekleniyor. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Sevilla, 22 puanla 11. sırada yer alırken, Real Madrid 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, Sevilla ile karşılaşacak. Real Madrid, Sevilla maçı öncesinde Militao, Mendy, Alaba ve Carvajal gibi önemli oyuncularından sakatlıklar nedeniyle yoksun kalacak. Bu durum, Carlo Ancelotti'nin kadro tercihlerini nasıl şekillendireceği konusunda merak uyandırıyor. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, ayrıntılar...

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı?

REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 18. hafta maçları kapsamında düzenlenecek Real Madrid - Sevilla maçı, 22 Aralık Pazar günü oynanacak ve saat 18.15'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı?

REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid'in ev sahipliğinde Santiago Barnabeu'da oynanacak mücadele S Sport ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı?

ARDA GÜLER İLK 11'DE FORMA GİYECEK Mİ?

Real Madrid - Sevilla mücadelesinde Arda Güler'in yedekler arasında başlaması bekleniyor.

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı?

REAL MADRİD MUHTEMEL 11: Courtois — Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Garcia — Modric, Bellingham, Camavinga — Diaz, Rodrygo, Vinicius.

SEVİLLA MUHTEMEL 11: Fernandez -— Montiel, Bade, Gudelj, Salas — Bueno, Agoume, Niguez — Navas, Iheanacho, Lukebakio.

SON DAKİKA