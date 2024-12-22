Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Sevilla maçında oynayacak mı?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, Sevilla ile karşılaşacak. Real Madrid, Sevilla maçı öncesinde Militao, Mendy, Alaba ve Carvajal gibi önemli oyuncularından sakatlıklar nedeniyle yoksun kalacak. Bu durum, Carlo Ancelotti'nin kadro tercihlerini nasıl şekillendireceği konusunda merak uyandırıyor. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, ayrıntılar...