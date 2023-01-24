Regaip Kandili duası okunuşu: Regaib Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler nelerdir?

Regaib Kandili ibadetleri araştırılmaya başladı. Yeni yılın ilk kandil gecesi ibadetle idrak edilecek. Regaip Kandili duası Diyanet ile araştırılmaya başladı. İslam dininin beş mübarek gecesinde yer alan yılın ilk kandil gecesi Regaip Kandili'nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve çekilecek zikirler nelerdir soruları yanıt arıyor. Kelime anlamı itibarıyla arzulamak ve meyletmek anlamına gelen bu geceyi bol sevap ve ibadetle geçirmek Müslüman alemi için oldukça önemli. Peki, Regaip Kandili duası Türkçe/Arapça okunuşu nasıl? İşte, cevaplar…