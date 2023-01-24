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Haberler Yaşam Regaip Kandili duası okunuşu: Regaib Kandili'nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 11:45

Regaip Kandili duası okunuşu: Regaib Kandili'nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler nelerdir?

Regaib Kandili ibadetleri araştırılmaya başladı. Yeni yılın ilk kandil gecesi ibadetle idrak edilecek. Regaip Kandili duası Diyanet ile araştırılmaya başladı. İslam dininin beş mübarek gecesinde yer alan yılın ilk kandil gecesi Regaip Kandili'nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler ve çekilecek zikirler nelerdir soruları yanıt arıyor. Kelime anlamı itibarıyla arzulamak ve meyletmek anlamına gelen bu geceyi bol sevap ve ibadetle geçirmek Müslüman alemi için oldukça önemli. Peki, Regaip Kandili duası Türkçe/Arapça okunuşu nasıl? İşte, cevaplar…

Regaip Kandili duası okunuşu: Regaib Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler nelerdir?

Regaip Kandili duası okunuşu ile gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk kandili olacak Regaib Kandili ibadetleri, okunacak dualar ve çekilecek zikirler ile araştırılıyor. İslam alemi dua kapısının ardına kadar açıldığı bu özel gece için Regaip Kandili'nde neler yapılır, okunacak dualar ve sureler nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Kandil, Recep ayının ilk perşembesi 26 Ocak günü idrak edilecek. İşte, Diyanet ile Regaip Kandili duası Türkçe/Arapça okunuşu ve faziletleri…

Regaip Kandili duası okunuşu: Regaib Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler nelerdir?

REGAİB KANDİLİ DUASI

Regaip Kandili kelime anlamı itibarıyla arzulamak, meyletmek anlamlarına geliyor. Hadis ve fıkıh ilmine göre bol sevap, mükafat ve faziletli amel olarak görülen bu gecede bol bol dua etmek oldukça önemli. İşte, Regaip Kandili duası:

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Regaip Kandili duası okunuşu: Regaib Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler nelerdir?

REGAİP KANDİLİ DUASI NASIL YAPILIR?

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:

Regaip Kandili duası okunuşu: Regaib Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler nelerdir?

YA İLAHEL-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!

Regaip Kandili duası okunuşu: Regaib Kandili’nde neler yapılır, okunacak dualar, sureler, çekilecek zikirler nelerdir?

Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ya salât ve selâm gönderiyoruz.

Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.

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