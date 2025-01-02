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REGAİP KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI 2025: Regaip Kandili kılınacak namazlar neler, nasıl kılınır, kaç rekat?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
08:11
Regaip Kandili, İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinen özel bir gecedir. Bu gece, Allah'a daha yakın olma, duaların kabul edilme zamanı olarak kabul edilir. Regaip Kandili'nde kılınacak namazlar, sevap kazanmak ve Allah'ın rahmetine nail olmak amacıyla yapılan ibadetlerdir. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?