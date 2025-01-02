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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2025: Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
08:10
REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2025: Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler?
Regaip Kandili, Müslümanlar için önemli bir gecedir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin bolca indiği, duaların kabul olduğu bir zaman dilimidir. Regaip Kandili'nde ibadetler, Allah'a yakınlaşmak, günahların affedilmesi için yapılan dua ve tövbelerle yapılır. Peki, Regaip Kandili'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? Hangi dualar okunmalıdır? İşte, Regaip Kandili ibadetleri...