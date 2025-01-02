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Haberler Yaşam REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2025: Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 08:10

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2025: Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler?

Regaip Kandili, Müslümanlar için önemli bir gecedir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin bolca indiği, duaların kabul olduğu bir zaman dilimidir. Regaip Kandili'nde ibadetler, Allah'a yakınlaşmak, günahların affedilmesi için yapılan dua ve tövbelerle yapılır. Peki, Regaip Kandili'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? Hangi dualar okunmalıdır? İşte, Regaip Kandili ibadetleri...

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2025: Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler?

Regaip Kandili, İslam'da özel bir yere sahip olan ve Allah'ın rahmetinin bol olduğu bir gecedir. Bu geceyi değerlendirmek isteyen Müslümanlar, çeşitli ibadetlerle maneviyata eriyor. Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler, namaz kılmak, dua etmek ve tövbe etmek gibi pek çok önemli ibadetten oluşuyor. Peki, Regaip Kandili'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur?

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2025: Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler?

REGAİP KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Regâip gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

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REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2025: Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler?

Ayet-i kerîmede buyrulur:

"(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Resûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh'a hamd ve Resûlü'ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

"–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur." buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 64/3476)

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2025: Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler?

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir?" gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2025: Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler?

6. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi, kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine, hatta isim zikrederek dualar etmeli.

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