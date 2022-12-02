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Reha Muhtar hakkında şok iddia: Arabasını üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum!
Giriş Tarihi: 02.12.2022 16:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
16:07
Reha Muhtar hakkında şok iddia: Arabasını üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum!
Eski televizyoncu Reha Muhtar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir isimli vatandaş, Muhtar'ın aracına çarptığını anlattı. Muhtar'ın üzerine sürdüğünü de belirten Aydemir, sosyal medyada isyan bayrağı açtı: Bu insan müsveddesinin ne olduğu meydana çıksın!