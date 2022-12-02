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Haberler Yaşam Reha Muhtar hakkında şok iddia: Arabasını üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum!
Giriş Tarihi: 02.12.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 16:07

Reha Muhtar hakkında şok iddia: Arabasını üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum!

Eski televizyoncu Reha Muhtar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir isimli vatandaş, Muhtar'ın aracına çarptığını anlattı. Muhtar'ın üzerine sürdüğünü de belirten Aydemir, sosyal medyada isyan bayrağı açtı: Bu insan müsveddesinin ne olduğu meydana çıksın!

Reha Muhtar hakkında şok iddia: Arabasını üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum!

İstanbul'da servis şoförlüğü yapan Canpolat Aydemir, gazeteci Reha Muhtar'ın aracına çarptığını iddia etti.

Reha Muhtar hakkında şok iddia: Arabasını üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum!

REHA MUHTAR'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Muhtar'ın daha sonra ise kendisini ezmeye çalıştığını öne süren Aydemir, tepkisini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dile getirdi.

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Reha Muhtar hakkında şok iddia: Arabasını üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum!

"EZİLMEKTEN KAÇARAK KURTULDUM"

Aydemir, şunları söyledi: Değerli arkadaşlar Reha Muhtar kullandığı jeeple servis aracıma içinde personel varken çarptı kaza tutanağı tutmak istedim.

Reha Muhtar hakkında şok iddia: Arabasını üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum!

Aracına binerek kaçtı. Önüne geçtim arabasını üzerime sürdü. Ezilmekten kaçarak kurtuldum.

Reha Muhtar hakkında şok iddia: Arabasını üzerime sürdü ezilmekten son anda kurtuldum!

Olay 1.12.2022 Perşembe akşam saat 18.15 sularında Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki BDDK'nın önünde oldu.

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