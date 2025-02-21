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REKABET DOLU DÜELLO! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe düelloların kazananı kimler, eleme ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 01:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
01:06
REKABET DOLU DÜELLO! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe düelloların kazananı kimler, eleme ne zaman yapılacak?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yeni bir düello oyunuyla birlikte haftanın adaya veda ismi netleşiyor.Son dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları netleşti. Potadaki yarışmacılar, düelloda adada kalmak için mücadele verecek. Ayrıca, geçen hafta yarım kalan Batuhan ve Sedat'ın düellosu da bu akşam ekrana gelecek. 20 Şubat 2025 Survivor düello kazananları kimler oldu, eleme ne zaman yapılacak?