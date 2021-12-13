Remziye Hisar kimdir, aslen nereli ve eserleri neler? Remziye Hisar neden Google Doodle oldu?

REMZİYE HİSAR KİMDİR?

Remziye Hisar 1902 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. Cumhuriyet dönemi Türkiyesinde çağdaş bilimin öncülerinden ve kimya mesleğinin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak kabul edilen Hisar, Darülfünun'da fen bilimleri eğitimi alan ilk kadınlardandır.

Bunların yanı sıra Sorbonne Üniversitesi'nden doktora derecesiyle mezun olan ilk Türk kadındır. Öte yandan Fizikçi Feza Gürsey'in ve Psikiyatrist Deha Gürsey'in de annesidir.

EĞİTİM HAYATI

Başarılı bir eğitim hayatının ardından, Darülmuallimat'tan mezun oldu. Sonrasında ise Darülfünun'un kimya bölümüne kaydını yaptırdı.

Kız öğrencilerin erkek öğrencilerden ayrı saatlerde ders aldığı bu dönemde, kimya bölümündeki üç kadın öğrenciden birisi idi.

Kimyayı seçme nedenini bir röportajında "Fen derslerinde kanunlarda olsun, buluşlarda olsun hep yabancı isimler görmek beni kahrediyordu. Fen alanında bir tek Türk ismi görememenin ezikliğini, bu dalda başarılı olursam giderebilirim sanıyordum" cümleleriyle açıklamıştır.

AZERBAYCAN YILLARI

Bakü'de açılacak bir okulda öğretmenlik yapmak üzere İstanbul'dan kadın öğretmenler talep edilmesi üzerine beş okul arkadaşlarıyla birlikte 15 Aralık 1919'da İstanbul'dan ayrılıp Azerbaycan'a gitti.

Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığına son vermesine kadar bir erkek lisesinde ders verdi. Orada bir kız öğretmen okulunun açılmasıyla ilgili verilen bir toplantıda Yüzbaşı Doktor Reşit Süreyya Bey ile tanıştı. 20 Nisan 1920'de onunla evlendi ve aynı yıl eşi ile birlikte İstanbul'a döndü. Ertesi yıl, oğlu Feza Gürsey'i dünyaya getirdi.