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Haberler Yaşam Renault Clio sahiplerinin bundan haberi yoktu! Otomotiv devi yıllarca sakladı ama...
Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:46

sahiplerinin bundan haberi yoktu! Otomotiv devi yıllarca sakladı ama...

kısa süre önce Symbol'ün fişini çekti. Yollarda sıklıkla gördüğümüz Symbol'ün yerine ise Taliant isimli model geldi. Taliant, dizayn olarak ön bölümde temel aldığı 'e benziyor. Diğer yandan otomotiv devinin, ile ilgili sakladığı bazı sırlar açığa çıktı. Meğerse yıllardan beridir, 'larda bulunan, ama birçok kimsenin haberinin olmadığı bir takım özellikler bulundu. Tabii ki bunun sadece Clio ile sınırlı olduğunu düşünmeyin. 'den 'e, 'dan 'ya kadar birçok markanın araçlarında yer alan az bilinen ekstra özellikleri listeledik.

Renault Clio sahiplerinin bundan haberi yoktu! Otomotiv devi yıllarca sakladı ama...

Otomobillerde sürüş, güvenlik ve diğer tüm noktalar için standart özellikler vardır. Mercedes, BMW, , , Honda, Toyota vs... yani marka fark etmeksizin bu özellikler değişmez. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Focus Ghia, BMW, Mercedes, 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

Renault Clio sahiplerinin bundan haberi yoktu! Otomotiv devi yıllarca sakladı ama...

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Renault Clio sahiplerinin bundan haberi yoktu! Otomotiv devi yıllarca sakladı ama...

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Renault Clio sahiplerinin bundan haberi yoktu! Otomotiv devi yıllarca sakladı ama...

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Renault Clio sahiplerinin bundan haberi yoktu! Otomotiv devi yıllarca sakladı ama...

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

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