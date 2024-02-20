Resimde ilk ne görüyorsunuz? Akıllara durgunluk veren optik illüzyon... Kişiliğinizi ortaya çıkarıyor

The Bright Side YouTube kaalında paylaşılan bu görüntüde ne görüyorsunuz? Kocaman sarı gözlü bir balık mı yoksa bir gemi mi?

İddiaya göre önce balığı görürseniz, 'kurallara saygı duyuyor ve herhangi birini çiğnemekten rahatsızlık duyuyorsunuz. Alışılmadık bir şeyi denemekten ise kaçınıyorsunuz...

Ancak bir gemi görüyorsanız, içinizde asi bir ruh yatıyor.