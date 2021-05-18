Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı tarih olarak kabul edilen Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu şimdiden başladı. 19 Mayıs mesajları ve sözleri araştırması yapan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Bu önemli ve anlamlı güne dair görselleri, mesajları ve sözleri paylaşmak isteyen vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları ve sözlerine dair araştırmalarını sürdürüyor. Buna göre; sizler için hazırladığımız haberimizin içerisinden en güzel, anlamlı, yeni ve resimli 19 Mayıs kutlama mesajları ve sözlerine ulaşabilir, sevdiklerinize iletebilirsiniz.