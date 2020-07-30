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Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

Mübarek Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte arefe günü mesajları ve sözleri anlam kazandı. Kurban Bayramı'nı huzur içinde karşılayan Müslümanlar, arefe gününde sevdiklerine mesaj atarak bu heyecana sevdikleriyle birlikte ortak olmak istiyor. Bayramı müjdeleyen arefe gününde ibadetler yerine getirilecek. Birbirinden güzel ve anlamlı arefe günü mesajları ve sözleri hem kısa mesaj ile hem de sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. İşte, sizler için özel olarak hazırladığımız kısa ve uzun resimli arefe günü mesajları ve sözleri…

Giriş Tarihi: 30.07.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 14:39
Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

Arefe Günü mesajları ve sözleri… Yılın son bayramı olan Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte tüm İslam alemi huzur ve mutluluk sardı. Dini günlerde yaşanan huzurun paylaştıkça çoğaldığı bilincinde olan Müslümanlar, sevdiklerine arefe günü mesjaları gönderiyor. Siz de en güzel arefe günü mesajları ve sözlerini sevdiklerinize gönderebilir, bayram heyecanını onlarla birlikte yaşayabilirsiniz. Haberimizden, en güzel, kısa, uzun, anlam dolu 2020 resimli arefe günü mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ! RESİMLİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İslam alemi Arefe Günü mesajlarını ve sözlerini sosyal medya platformları üzerinden paylaşmaya başladı. Müslümanlar tarafından coşku ve heyecan duyguları eşliğinde kutlanacak olan Arefe Günü mesajlar ve sözlerle değer kazanacak. İşte birbirinden güzel ve yeni resimli 2020 arefe günü mesajları ve sözleri…

Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ…

Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

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Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugün Arefe! Mükafatından mahrum kalmayalım…

Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arefe gününüz mübarek olsun.

Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri
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Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri
Resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri 2020: En güzel kısa ve uzun Arefe Günü mesajları ve sözleri
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