Cuma mesajları ve sözleri 2022 yayınlandı! İslam âlemi olarak mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşamaktayız. 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmeden önceki son Cuma olan bu özel günde müminler camilerin yollarını tutarak dualar edecek, ibadetlerini yerine getirecekler. Cuma gününde sevdiklerini mutlu etmek isteyen Müslümanlar ise, 'Yeni, resimli, kısa-uzun, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri 2022' araştırmasını gerçekleştiriyor. 2022 yılına ait en güzel resimli Cuma mesajlarına bu başlık altından erişebilir, sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte 1 Nisan Cuma mesajı ve sözü…