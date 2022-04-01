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Haberler Yaşam Resimli Cuma Mesajları 2022 | Yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr’de yayınlandı!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:06

Resimli Cuma Mesajları 2022 | Yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr’de yayınlandı!

Cuma mesajları ve sözleri 2022 yayınlandı! İslam âlemi olarak mübarek Cuma gününe gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşamaktayız. 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmeden önceki son Cuma olan bu özel günde müminler camilerin yollarını tutarak dualar edecek, ibadetlerini yerine getirecekler. Cuma gününde sevdiklerini mutlu etmek isteyen Müslümanlar ise, 'Yeni, resimli, kısa-uzun, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri 2022' araştırmasını gerçekleştiriyor. 2022 yılına ait en güzel resimli Cuma mesajlarına bu başlık altından erişebilir, sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte 1 Nisan Cuma mesajı ve sözü…

Resimli Cuma Mesajları 2022 | Yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr’de yayınlandı!

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2022, Ramazan ayına bir gün kala müminlerin gündeminde yer alıyor. Hem Cuma gününün anlam ve önemini hem de Ramazan'ın gelişini sevdikleri ile paylaşmak isteyenler 'Yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri' araştırması gerçekleştiriyor. İşte 1 Nisan Cuma mesajları ve sözleri;

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ YAYINLANDI! (1 NİSAN)

Sevdiklerinizle bu özel günün anlamını paylaşabileceğiniz Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı. İşte en güzel Cuma mesajları

Resimli Cuma Mesajları 2022 | Yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr’de yayınlandı!

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

3. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

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Resimli Cuma Mesajları 2022 | Yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr’de yayınlandı!

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma Mesajları 2022 | Yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr’de yayınlandı!

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Resimli Cuma Mesajları 2022 | Yeni, resimli, ayetli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri sabah.com.tr’de yayınlandı!

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

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